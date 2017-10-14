البشمركة ترد على إنذار من القوات العراقية للانسحاب من كركوك

قال مسؤول أمني كردي إن مقاتلي البشمركة الأكراد رفضوا إنذارا من قوة شبه عسكرية عراقية للانسحاب من تقاطع طرق مهم جنوب كركوك.

وقال المسوؤل في المجلس الأمني بحكومة كردستان العراق في تصريحات لـ"رويترز" إن قوات الحشد الشعبي العراقية أمهل قوات البشمركة حتى منتصف الليل(2100 بتوقيت جرينتش اليوم السبت) للانسحاب من موقع شمالي تقاطع طرق يُعرف باسم مكتب خالد.





وأضاف المسؤول أن هذا الموقع يسيطر على إمكانية الوصول إلى قاعدة جوية وبعض حقول النفط الواقعة في منطقة كركوك. ويسيطر الأكراد على المدينة ومحيطها بما في ذلك حقول النفط.