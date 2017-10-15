الملك سلمان يتصل بترامب ويؤيد استراتيجيته الجديدة تجاه إيران

أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية "الحازمة" التي أعلن عنها تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم.