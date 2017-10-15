جبار ياور يوضح أسباب زيارة قاسم سليماني إلى كردستان

قال الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البشمركة في حكومة كردستان العراق، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، إن قاسم سليماني، القائد بالحرس الثوري الإيراني وصل إلى الإقليم أمس السبت.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov شروط الحكومة العراقية للحوار مع إقليم كردستان

وأشار ياو في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، إلى أن سليماني قام بزيارة قبر الرئيس الراحل، جلال طلباني، ومازل موجوداً في أربيل.

وأضاف ياور، أنه من الممكن أن يكون سليماني قد عقد اجتماعات مع السياسيين والعسكرين لنقل وجهه النظر الإيرانية إلى الحكومة في كردستان.

وتابع ياور، أن زيارة السليماني تأتي في الوقت الذي تعقد فيه اجتماعات منذ يومين في محافظة السليمانية، ولم يؤكد أو ينفي ياور حدوث لقاءات مع المسؤولين في ظل تواجد الرئيس العراقي فؤاد معصوم في تلك اللقاءات.