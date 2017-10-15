"سوريا الديمقراطية" تشن هجوما نهائيا على مدينة الرقة السورية

قالت قوات "سوريا الديمقراطية"، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، إنها شنت هجوما وصفته بـ"النهائي" على مدينة "الرقة" السورية.

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: قصف التحالف على أحياء الرقة لم يؤد إلى شيء سوى سقوط آلاف الضحايا

وتعد "الرقة" المنطقة الأخيرة الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت قوات "سوريا الديمقراطية" في بيان نقلته وكالة "رويترز" إن المعركة الحاسمة لتطهير مدينة "الرقة" من فلول "داعش" انطلقت اليوم الأحد.

وتابعت قائلة

"ستستمر تلك المعركة حتى تطهير كامل المدينة من الإرهابيين، الذين رفضوا الاستسلام ومن بينهم الإرهابيون الأجانب".

ومضت في بيانها قائلة "إننا في قوات سوريا الديمقراطية، نعلن للرأي العام، بأن قواتنا بدأت بمعركة الشهيد عدنان أبو أمجد، التي تستهدف إنهاء وجود مرتزقة التنظيم الإرهابي داخل المدينة بعد أن نجحت جهود مجلس الرقة المدني ووجهاء وشيوخ محافظة الرقة في إجلاء المدنيين المتبقين من المدينة، وضمان استسلام 275 من المرتزقة المحليين مع عائلاتهم".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت في وقت سابق اليوم إن قافلة لمقاتلين من تنظيم "داعش"، خرجت من الرقة أثناء الليل في الوقت، الذي أوشكت فيه المعركة على نهايتها بعد الانسحاب الذي تم التفاوض عليه.