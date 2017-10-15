اجتماع هام للرئيس العراقي وبرزاني اليوم في دوكان

قال مصدر مسؤول في حكومة كردستان العراق، أإن اجتماع على مستوى عال يعقد اليوم بين الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وقادة الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من المسؤولين والسياسيين.

© AP Photo/ UNCREDITED جبار ياور يوضح أسباب زيارة قاسم سليماني إلى كردستان

وتابع المصدر، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم الأحد، 15 اكتوبر/ تشرين أول 2017، أن هذا الاجتماع قد يخرج بنتائج هامة فيما يختص بالأزمة الحالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد في أعقاب أزمة الاستفتاء والتصعيد الخطير الذي جرى بين الطرفين نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار المصدر إلى أن المسؤول في الحرس الثوري الإيراني والموجود حاليا في الإقليم قد يكون ضمن هذا الاجتماع.