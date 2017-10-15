الخارجية الإيرانية: المعابر بين طهران وكردستان تعمل بشكل طبيعي

أكد مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، أن المعابر البرية بين إيران وإقليم كردستان العراق تعمل بشكل طبيعي ولم يجري إغلاق أي منها.

© AFP 2017/ Safin Hamed مسؤول كردي: إيران تغلق حدودها البرية مع إقليم كردستان

وقال المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك": "حتى الآن لم يتم إغلاق المعابر البرية مع إقليم كردستان وهي تعمل بشكل طبيعي".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد نقلت تصريحات عن مصادر كردية، أشارت فيها إلى إغلاق المعابر الحدودية بين العراق وكردستان.

ويأتي هذا خلال زيارة قائد من الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى أربيل لوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس العراقي الراحل، جلال طالباني، وربما يكون عقد عدد من المباحثات مع مسؤولين أكراد بشأن أزمتهم مع الحكومة المركزية في بغداد.

وفي نفس السياق، نفت الخارجية الإيرانية رسميا إغلاق المعابر بين طهران والإقليم.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، لوكالة "إيسنا" الإيرانية:

"كما أعلنا سابقا، فإن مجالنا الجوي تم اغلاقه مع إقليم كردستان العراق بناء على طلب من الحكومة المركزية في بغداد، ولا يوجد أي تغيير جديد في وضع المعابر البرية مع إقليم كردستان".