رسالة من دولة خليجية إلى إيران

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب: يجب ضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن دولة الكويت دعت إيران إلى بناء الثقة في المنطقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وحسن الجوار.

وقال المسؤول، إن دولة الكويت تابعت باهتمام بالغ ما تضمنه الخطاب الأخير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من استراتيجية جديدة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أن دولة الكويت سبق وأن رحبت بالاتفاق الذي أبرم بين مجموعة الدول (5 + 1) من جهة وإيران من جهة أخرى حول برنامجها النووي منذ التوصل إليه انطلاقاً من حرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تحقيق الالتزام للوصول إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مضيفاً أن تلك الترتيبات الجماعية أسست لمنهج إيجابي وفعال للتعامل المشترك لبناء الثقة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وجدد المصدر دعوة الكويت للجمهورية الإسلامية الإيرانية للعمل على بناء الثقة في المنطقة من خلال تبني سياسات قائمة على مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار.

دولة الكويت تجدد دعوتها لإيران إلى بناء الثقة في المنطقة وتبني سياسات قائمة على ميثاق الأمم المتحدة https://t.co/m7tMLVaXx6 — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

​