دمشق: تهديد الإدارة الأمريكية بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني يظهر عدم احترامها المواثيق

أدانت سوريا، "السياسات العدوانية" للإدارة الأمريكية، معربة عن تضامنها مع مواقف ايران وحقوق شعبها في تطوير قدراته التكنولوجية والتنموية.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب: يجب ضمان أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن تهديد الإدارة الأمريكية بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضها عقوبات قسرية جديدة عليها يظهر بشكل جدي عدم احترام هذه الإدارة للمواثيق ولالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويظهر عدم إمكانية الوثوق بالمواقف التي تتخذها هذه الإدارة تجاه الأمن والاستقرار الدولي.

وأضاف المصدر، إن سوريا لم تفاجأ بوقوف إدارة ترامب ضد الاتفاق وسعيها للتملص منه انسجاماً مع المواقف المعادية له من قبل الحكومة الإسرائيلية وداعميها في واشنطن.

وأكد المصدر، أن سوريا تدين السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية الموجهة ضد مصالح الشعوب والتي من شأنها زيادة أجواء التوتر في المنطقة والعالم بما يهدد الإمن والسلم فيهما وتعرب عن تضامنها مع مواقف إيران وحقوق شعبها في تطوير قدراته التكنولوجية والعلمية والتنموية.