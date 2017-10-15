قتلى وجرحى إثر سقوط قذائف هاون على أحياء عدة في دمشق

وأضاف المصدر، أن "قذيفتين أخرتين سقطتا على ملعب العباسيين في ساحة العباسيين، في حين سقطت قذيفة واحدة في حي الشاغور، وأسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكانين".
وكانت منطقة العباسيين بالعاصمة السورية دمشق، شهدت أمس إطلاق المجموعات المسلحة قذيفتي هاون مما ادى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.
وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، ساحة العباسيين ومحيطها بقذيفتي هاون ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية. وقال إن ذلك يعتبر خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.
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