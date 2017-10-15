قتلى وجرحى إثر سقوط قذائف هاون على أحياء عدة في دمشق

قتل اثنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، بسقوط قذيفتي هاون على حي باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق.

© Photo/ SANA جرحى جراء إطلاق قذيفتي هاون على منطقة العباسين في دمشق

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق، في اتصال مع "سبوتنيك"، بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بسقوط قذيفتي هاون، خلال قصف قامت به جماعات مسلحة على الحي"، لافتاً إلى أن القذيفة الأولى سقطت على مبنى جمعية الإحسان الخيرية في حي باب شرقي بدمشق ما أدى الى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف المصدر، أن "قذيفتين أخرتين سقطتا على ملعب العباسيين في ساحة العباسيين، في حين سقطت قذيفة واحدة في حي الشاغور، وأسفرت عن وقوع أضرار مادية في المكانين".

وكانت منطقة العباسيين بالعاصمة السورية دمشق، شهدت أمس إطلاق المجموعات المسلحة قذيفتي هاون مما ادى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول، ساحة العباسيين ومحيطها بقذيفتي هاون ما تسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية. وقال إن ذلك يعتبر خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.



