"سوريا الديمقراطية": ما زال في الرقة ما لا يزيد على 300 مقاتل من "داعش" أغلبهم أجانب

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن ما لا يزيد عن 200 إلى 300 مقاتل من "داعش" مازالوا في الرقة "كلهم تقريبا أجانب".

وأوضح طلال سيلو المتحدث باسم القوات لـ"رويترز" إن نحو 275 مقاتل من "داعش" غادروا الرقة، اليوم الأحد، في إطار انسحاب تم التفاوض عليه، بينما بقي من 200 إلى 300 مقاتل فقط أغلبهم من الأجانب.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO "سوريا الديمقراطية" تشن هجوما نهائيا على مدينة الرقة السورية

وأكد سيلو أن جميع المدنيين في منطقة سيطرة "داعش" في الرقة تقريبا سمح لهم بالمرور الآمن كجزء من هذه الصفقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم الأحد أنها بدأت هجوما وصفته بـ"النهائي" على مدينة الرقة السورية.

وقالت قوات "سوريا الديمقراطية" في بيان نقلته وكالة "رويترز" إن المعركة الحاسمة لتطهير مدينة "الرقة" من فلول "داعش" انطلقت اليوم الأحد.



