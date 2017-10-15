قادة الأكراد يرفضون مطالب بغداد بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال

رفض قادة أكراد العراق، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov أمين عام وزارة البيشمركة لـ"سبوتنيك": الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد ستحل بالحوار

وقال هيمن هورامي، مساعد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، على تويتر إن القادة الأكراد الذين اجتمعوا لبحث الأزمة في بلدة دوكان الكردية جددوا عرضهم بحل الأزمة مع بغداد "سلميا".

وحضر الاجتماع إلى جانب برزاني الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهيرو طالباني أرملة الزعيم الكردي والرئيس الراحل جلال طالباني الذي توفي هذا الشهر.

ورفض المشاركون في الاجتماع ما وصفوه "بالتهديدات العسكرية" من القوات العراقية لمقاتلي البشمركة الأكراد وتعهدوا بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في حال وقوع أي هجوم.

وأفادت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية، بأن أحزاب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين رفضا طلبا بإلغاء نتائج الاستفتاء كشرط مسبق للحوار مع بغداد.

يأتي ذلك فيما يتواصل اجتماع موسع يعقده المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بمنتجع دوكان في السليمانية شمالي العراق، لبحث مجمل التطورات الراهنة على الساحة الكردية والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية.