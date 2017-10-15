قادة الأكراد يرفضون مطالب بغداد بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال

وحضر الاجتماع إلى جانب برزاني الرئيس العراقي فؤاد معصوم وهيرو طالباني أرملة الزعيم الكردي والرئيس الراحل جلال طالباني الذي توفي هذا الشهر.
ورفض المشاركون في الاجتماع ما وصفوه "بالتهديدات العسكرية" من القوات العراقية لمقاتلي البشمركة الأكراد وتعهدوا بالدفاع عن الأراضي الخاضعة لسيطرة الأكراد في حال وقوع أي هجوم.
وأفادت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية، بأن أحزاب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين رفضا طلبا بإلغاء نتائج الاستفتاء كشرط مسبق للحوار مع بغداد.
يأتي ذلك فيما يتواصل اجتماع موسع يعقده المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بمشاركة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بمنتجع دوكان في السليمانية شمالي العراق، لبحث مجمل التطورات الراهنة على الساحة الكردية والعلاقات بين إقليم كردستان والحكومة العراقية.
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