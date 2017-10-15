أمير قطر يبدأ جولة آسيوية إلى هذه الدول

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، جولة آسيوية، هي الثانية له منذ بدء الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن أمير البلاد سيتوجه إلى ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، وذلك تلبية لدعوة من قادة هذه الدول، مؤكدة أن الشيخ تميم سيجري خلال الجولة، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة، أنه سيتم خلال الزيارات، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.

وكان أمير قطر قد بدأ في 14 سبتمبر/أيلول الماضي جولة خارجية استمرت نحو 10 أيام، استهلها بزيارة تركيا ثم ألمانيا ثم فرنسا، واختتمها بالمشاركة في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أعلنوا قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي، بتهمة "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها.

يبدأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير #قطر، اليوم الأحد، جولة آسيوية تشمل ماليزيا وسنغافورة و إندونيسياhttps://t.co/MunkAdXrQL pic.twitter.com/13J6rUToKz — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 15, 2017

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