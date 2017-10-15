رئيس وزراء كردستان: مستعدون للحوار مع بغداد دون شروط ونتمنى ألا تلجأ للقوة

أكد إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، على التمسك بنتائج الاستفتاء على الانفصال عن العراق، مرحباً بالحوار مع بغداد دون شروط مسبقة.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov شروط الحكومة العراقية للحوار مع إقليم كردستان

وقال رئيس وزراء كردستان، نيجيرفان بارزاني، للصحفيين عقب اجتماع القيادات الكردية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، "الاستفتاء لن يلغى ويجب استمرار الحوار مع بغداد".

وأضاف، "نأمل ألا تفكر حكومة بغداد بحسم القضايا عسكريا".

وبالنسبة لإغلاق الحدود معع إيران، قال نيجيرفان بارزاني: ليس من مصلحة إيران إغلاق الحدود وهم لديهم تجربة ويعلمون ما معنى الحصار.