مسؤول من البشمركة: هذا مايحدث في كركوك بعد الأزمة

كشف الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة البشمركة في حكومة كردستان العراق، اليوم الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، عما سيحدثي "كركوك" حال انتهاء أزمة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

© AFP 2017/ MARWAN IBRAHIM البشمركة ترد على إنذار من القوات العراقية للانسحاب من كركوك

وقال جبار ياور، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن مركز التنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش مازال موجودا في أربيل، وكذا مركز أربيل للتنسيق مع الحكومة الاتحادية.

وتابع ياور، وهناك أيضا ضباط ارتباط من وزارة الدفاع العراقية في وزارة البشمركة، وكذلك ضباط ارتباط من وزارة البشمركة في وزارة الدفاع، وهذا فقط لإعطاء المعلومات ومتابعة سير العمليات العسكرية.

ومضى بقوله

"لكن ليس هناك آلية لكيفية التنسيق العسكري بين القوات في الإقليم والقوات الاتحادية، ولا توجد مقرات لتنظيم القيادة العليا لتحرك القوات".

وحول الأوضاع في كركوك، قال ياور، أن الأوضاع هادئة اليوم في المحافظة، وكذلك بالنسبة لكافة مناطق الاحتكاك بين القوات الكردية والقوات الاتحادية".

وأكد ياور، أنه ليس هناك أي اتفاق على أي شيء، ولم يكن هناك أي اجتماع بين لجان عليا من بغداد وأربيل، سواء على المستوى الإداري أو السياسي او العسكري، وكل ما حدث هذه الأيام هو التصريحات والتهديدات عبر الفضائيات والفيسبوك، منذ بداية الأزمة قبل أربعة أيام تقريبا وإلى الآن.