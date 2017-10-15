قيادات الأحزاب الكردية توصي بالمشاركة في مفاوضات مع بغداد بإشراف دولي

أوصى اجتماع القيادات الكردية، في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة الأحزاب العراقیة والكردستانیة في المفاوضات بین أربیل و بغداد تحت إشراف دولي.

وأعلن الحزبان الكرديان الرئيسان في العراق، (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني)، إرسال مذكرة من 5 نقاط للحكومة العراقية في بغداد.

وقال مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ملا بختيار، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، أنه تم خلال اجتماع قادة الحزبين في قضاء دوكان في السليمانية الاتفاق على 5 نقاط بين الحزبين وسيتم إرسالها إلى بغداد.

وأوضح في بيان صدر عقب الاجتماع إن النقاط الخمس هي:

التأكيد على توحيد الموقف السياسي والشعبي لتجاوز الأزمة الحالية

حلحلة كل المشاكل بالمفاوضات ودون شروط مسبقة

الأحزاب الكردستانیة مستعدة لإجراء مفاوضات وفق مصالح أربیل وبغداد

تكون المفاوضات بين أربيل وبغداد بإشراف أطراف دولية

رفض التدخلات والتهديدات العسكرية التي تؤثر على العلاقة بين الإقليم وبغداد وتعتبرها خرقا للدستور والقوانين التي ترفض استعمال القوة في حسم الصراعات الداخلية.

وكان القادة الأكراد اجتمعوا، صباح اليوم الأحد، في السليمانية، ورفضوا مطالب الحكومة العراقية بإلغاء نتيجة التصويت على الاستقلال كشرط مسبق لإجراء محادثات لحل النزاع.

وقال هيمن هورامي، مساعد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، على تويتر، إن القادة الأكراد الذين اجتمعوا لبحث الأزمة في بلدة دوكان جددوا عرضهم لحل الأزمة مع بغداد سلمياً، مؤكداً أن إلغاء الاستفتاء أمر مرفوض، قائلاً: "لن نتباحث بشكل منفرد مع بغداد، والحزبان الرئيسيان في كردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) سيكونان وفداً واحداً مشتركاً في حال وجود أي مباحثات مع بغداد".