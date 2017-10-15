ضابط يمني: استهداف معسكر "الموسم" السعودي بصاروخ باليستي

قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أن القوة الصاروخية استهدفت اليوم معسكر " المُوَسَّم" بالقرب من الحدود اليمنية السعودية بمنطقة جيزان بصاروخ باليستي.

وتابع راشد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 15 اكتوبر/ تشرين الأول، 2017، أن معسكر "الموسم"، يمثل أهمية كبري بالنسبة للجيش السعودي وقوات التحالف، نظرا لأنه مركز العمليات الرئيسي في الخطوط الأمامية والقريبة من الحدود مع اليمن، وكانت القوة الصاروخية قد استهدفت المعسكر أكثر من مرة وأوقعت به خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وأضاف راشد:

ويعد هذا المعسكر الرافد الأساسي الذي يرصد الجبهات الأمامية، ويعتمد عليه التحالف في عمليات الإسناد الجوي والصاروخي والمعلوماتي، لذا فإن استهداف هذا المعسكر يعد انجاز عسكري كبير للجيش، حيث اربكت عملية القصف قوات التحالف ومنعتهم من التقدم.

ولفت راشد، إلى أن "الجيش السعودي قام اليوم بسحب جنوده وضباطه من السعوديين واستبدلهم بجنسيات أخرى في تلك المنطقة خوفاً من وقوعهم في الأسر، ولتقليل الخسائر التي مني بها التحالف والقوات السعودية على معظم الجبهات خلال الفترة الماضية".