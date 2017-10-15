البرلمان السوري: اجتياح تركيا لإدلب تهديدا للدولة السورية

طالب البرلمان السوري، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، القوات التركية بالانسحاب من أراضي البلاد بعد أيام من إعلان أنقرة توغل قواتها في إدلب.

وقال رئيس البرلمان، حمودة الصباغ، في كلمة أمام البرلمان: " إن البرلمان السوري يطالب بانسحاب القوات التركية دون أية شروط مسبقة"، وأكد أن "اجتياح تركيا لإدلب يهدد الدولة السورية".

وقال الصباغ، إن"الجيش غزا الأراضي السورية في محافظة إدلب ويتعدى على وحدة أراضينا وسيادتنا، وأن البرلمان السوري يدين هذا الغزو التركي الذي لا علاقة له بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في أستانا".

وأضاف أن البرلمان اعتبر أيضا أنشطة أنقرة في إدلب تشكل تهديداً لأمن المواطنين السوريين وانتهاكا للقانون الدولي.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، نقلت عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية، في وقت سابق، أن " الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات توغل وحدات من الجيش التركي في محافظة إدلب والذي يشكل عدوانا سافرا على سيادة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية".

وأضاف المصدر "هذا العدوان التركي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالتفاهمات التي تمت بين الدول الضامنة في عملية استانا بل يشكل مخالفة لهذه التفاهمات وخروجا عنها، وعلى النظام التركي التقيد بما تم الاتفاق عليه في أستانا".