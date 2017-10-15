الخارجية العراقية: إيران تغلق المنافذ الحدودية الرسمية مع كردستان بطلب من بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، أن إغلاق إيران المنافذ الحدودية الرسمية مع إقليم كردستان، جاء بناء على طلب الحكومة العراقية.

© Sputnik. Rafael Daminov الخارجية الإيرانية: المعابر بين طهران وكردستان تعمل بشكل طبيعي

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في بيان، إنه "بناء على طلب الحكومة العراقية، أغلقت جمهورية إيران الإسلامية اليوم الأحد المنافذ الحدودية الرسمية مع إقليم كردستان العراق"، وذلك وفقاً لرويترز.

وأضاف محجوب، أن ذلك يأتي "في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية العراقية لفرض سيطرتها الكاملة على المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم بهدف ضمان وحدة العراق وسلامة أراضيه، بعد إجراء الاستفتاء غير الدستوري من قبل السلطات في إقليم كردستان".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، نفت، صباح اليوم الأحد، إغلاق المعابر بين طهران وإقليم كردستان.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، لوكالة "إسنا" الإيرانية: "كما أعلنا سابقا، فإن مجالنا الجوي تم إغلاقه مع إقليم كردستان العراق بناء على طلب من الحكومة المركزية في بغداد، ولا يوجد أي تغيير جديد في وضع المعابر البرية مع إقليم كردستان".