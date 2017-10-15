بغداد تتهم السلطات الكردية بإدخال مقاتلي حزب العمال لكركوك وتعده "إعلان حرب"

اتهم مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، إقليم كردستان بمحاولة فرض الأمر الواقع وتكوين دولة عرقية بإجراء استفتاء على الانفصال عن العراق رغم الرفض الدولي.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عقب ترأسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، إن "الإصرار على إجراء الاستفتاء خارج الدستور بالرغم من اعتراض شركاء الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي يدل على أن هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الأمر الواقع".

وقالت الحكومة، بعد الاجتماع الذي حضره كبار القادة العسكريين والأمنيين، إن بغداد ستسعى لبسط سلطتها على كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها.

وحذر المجلس الوزاري للأمن الوطني، من "استفزازات" تقوم بها قوات تابعة إلى كردستان خارج حدود الإقليم، وفيما اعتبر أن تحشيد "عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية" في محافظة كركوك يمثل "إعلان حرب" على القوات الاتحادية، أكد "إصرار الحكومة على العمل لعودة النازحين إلى المناطق التي استولت عليها قوات من كردستان "بالقوة".