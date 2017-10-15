الجيش المصري يعلن مقتل 6 جنود و24 "إرهابيا" في اشتباكات شمال سيناء

أحبطت القوات المسحلة المصرية، اليوم الأحد، 15 أكتوبر/تشرين الأول، هجمات إرهابية متزامنة على نقاط أمنية في محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل 35 مسلحاً وستة جنود.

© AP Photo/ STR الجيش المصري يحبط عملية إرهابية كبرى في سيناء

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، على حسابه "فيسبوك": "في إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 16:30 اليوم بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 فرد إرهابي وإصابة فرد آخر، بالإضافة إلى تدمير عربتان دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكري "أنه خلال هذه الهجمات استشهد 6 أفراد من قواتنا وجاري استمرار تمشيط المنطقة"، مؤكداً أن القوات المسلحة مستمرة في جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش المصري إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، وقال المتحدث العسكري في صفحته على فيسبوك عن هجوم السبت، إن قوات الجيش نجحت في "إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية" بمدينة العريش.

وأضاف أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، وأنهم لقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.



