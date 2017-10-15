الجيش المصري يعلن مقتل 6 جنود و24 "إرهابيا" في اشتباكات شمال سيناء

وأضاف المتحدث العسكري "أنه خلال هذه الهجمات استشهد 6 أفراد من قواتنا وجاري استمرار تمشيط المنطقة"، مؤكداً أن القوات المسلحة مستمرة في جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.
ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش المصري إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، وقال المتحدث العسكري في صفحته على فيسبوك عن هجوم السبت، إن قوات الجيش نجحت في "إحباط هجوم إرهابي لبعض العناصر التكفيرية" بمدينة العريش.
وأضاف أن المهاجمين كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية، وأنهم لقوا مصرعهم نتيجة انفجار العبوات الناسفة بعد أن تعامل الجيش معهم.
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