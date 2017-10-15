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23:06 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    برج غرينفل تاور بعد الحريق في لندن

    بيروت:وصول جثامين ستة لبنانيين قضوا في حريق برج لندن

    © Sputnik. Alex McNaughton
    العالم العربي
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    استقبل لبنان، مساء اليوم الأحد، جثامين ستة من مواطنيه قتلوا في حريق التهم برج غرنيفيل لندن في شهر حزيران/يونيو الماضي.

    حريق هائل في لندن، 14 يونيو/ حزيران 2017
    © AP Photo/ Matt Dunham
    ارتفاع عدد قتلى حريق برج لندن الهائل
    بيروت — سبوتنيك. وحطت الطائرة التي قدمت من مطار لندن بأرض مطار بيروت الدولي، حاملة نعوش اللبنانيين الستة، وهم من المغتربين اللبنانيين، بعد استكمال الاجراءات التي استغرقت نحو ثلاثة أشهر بين السلطات اللبنانية والبريطانية.

    وقال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء عثمان خير، الذي رافق الجثامين من لندن، في تصريح للصحافيين بالمطار، إن "الدولة اللبنانية تهتم بأي محتاج في لبنان وخارجه"، مشيراً إلى أن "الاهتمام من قبل السلطات اللبنانية بالضحايا اللبنانيين الذين قضوا في حريق لندن تم كما يجب بتوجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتعاون السفارة اللبنانية في بريطانيا.

    من جهته، قال وزير الزراعة، غازي زعيتر، الذي مثل رئيس مجلس النواب نبيه بري في استقبال الجثامين "نأمل في أن تكون هذه الكارثة آخر الكوارث بحق المغتربين"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية مدعوة إلى الاهتمام بشؤونهم".

    والضحايا من بلدة نحلة البقاعية بقضاء بعلبك، وهم باسم طعان شقير مواليد 1976، زوجته ناديا مواليد 1984، ابناؤهم: ميرنا 14 عاما، فاطمة 11 عاما، وزينب 3 سنوات ووالدة ناديا مواليد 1956.

    ويذكر أن حريقاً هائلاً شب، يوم الأربعاء 14 حزيران /يونيو الماضي، في برج "غرينفيل" السكني غربي لندن، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات، بحسب فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية. هذا والتهم الحريق البرج بالكامل.

    أعلن قائد شرطة العاصمة البريطانية، "ستيوارت كاندي، أن عدد القتلى والمفقودين جراء الحريق الذي التهم البرج المؤلف من 27 طابقاً، بلغ 79 شخصا.

    الكلمات الدلالية:
    جثامين ستة لبنانيين, حريق برج لندن, حريق, برج لندن, لبنان
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