ديلون: لن نسمح للمقاتلين الأجانب في "داعش" بمغادرة الرقة إلا في حال استسلامهم

القاهرة — سبوتنيك. وقال رايان ديلون، المتحدث باسم التحالف، في تصريحات إعلامية، "لن نسمح للمقاتلين الأجانب في "داعش" بمغادرة الرقة إلا في حال استسلامهم".

وذكر أنه، "لا يزال هناك مدنيون في الرقة إلى جانب عناصر داعش".