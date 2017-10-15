اليابان تعلن رسميا موقفها من استفتاء كردستان العراق

تلقى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، رسالـة من نظيره الياباني تضمنت الموقف الرسمي لبلاده من استفتاء كردستان الذي جرى الشهر الماضى.

© AFP 2017/ Ahmad Al-Rubye الخارجية العراقية: إيران تغلق المنافذ الحدودية الرسمية مع كردستان بطلب من بغداد وأكد رئيس مجلس الوزراء الياباني في رسالته على موقف بلاده الداعم لوحدة العراق و تأييدهم للخطوات الدستورية التي اتخذتها الحكومة.





جاء ذلك خلال لقاء العبادي مع السفير الياباني في العراق فوميو ايواي، الذي نقل رسالة من رئيس وزراء اليابان تتضمن مباركة الانتصارات العراقية على داعش، "الإرهابي".





وأكدت الرسالة على دعم اليابان للعراق في مشاريع الإعمار والاستقرار، وتأكيد موقفهم الداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه، و تأييدهم للخطوات الدستورية التي اتخذتها الحكومة، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.