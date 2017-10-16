مصر تلغي فتح معبر رفح بعد حادث سيناء الإرهابي

وقال البيان الصادر عن هيئة الحدود والمعابر في الوزارة أن السلطات المصرية أبلغتها بإلغاء فتح المعبر على أن يتحدد لاحقا موعدًا جديدًا لفتحه.
وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استشهاد 6 أفراد من القوات المسلحة.
وكانت السلطات المصرية قد أبلغت في وقت سابق، الجانب الفلسطيني نيتها فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية، وبعد أقل من ساعتين من الإعلان وقع استهداف للجيش المصري على عدة نقاط أمنية في شمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد 6 جنود، ورد الجيش المصري بمهاجمة المسلحين ومطارتهم وقتل 35 إرهابيا منهم.
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