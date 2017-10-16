مصر تلغي فتح معبر رفح بعد حادث سيناء الإرهابي

أرجأت مصر فتح معبر رفح البري بعد العملية الإرهابية التي استهدفت جنود مصريين الأحد في سيناء.

© Sputnik. Andrey Chapligin مقتل 6 جنود مصريين في هجوم مسلح شمال سيناء

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الأحد، إن السلطات المصرية ألغت فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، الذي كان مقررًا، الاثنين، إثر هجوم سيناء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال البيان الصادر عن هيئة الحدود والمعابر في الوزارة أن السلطات المصرية أبلغتها بإلغاء فتح المعبر على أن يتحدد لاحقا موعدًا جديدًا لفتحه.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استشهاد 6 أفراد من القوات المسلحة.

وكانت السلطات المصرية قد أبلغت في وقت سابق، الجانب الفلسطيني نيتها فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام أمام الحالات الإنسانية، وبعد أقل من ساعتين من الإعلان وقع استهداف للجيش المصري على عدة نقاط أمنية في شمال سيناء، ما أدى إلى استشهاد 6 جنود، ورد الجيش المصري بمهاجمة المسلحين ومطارتهم وقتل 35 إرهابيا منهم.