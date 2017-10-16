مجلس الأمن الكردي يؤكد تقدم القوات العراقية تجاه كركوك

أكدت الحكومة الكردية بإقليم كردستان على تقدم القوات العراقية تجاه كركوك.

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye القوات الاتحادية العراقية تبدأ عملية دخول كركوك وقال مجلس الأمن التابع لحكومة كردستان العراقية إن "القوات العراقية والحشد الشعبي تتقدم الآن من تازة جنوبي كركوك في عملية كبيرة وهدفها دخول المدينة والسيطرة على قاعدة كيه 1 وحقول النفط".





وقال مصدر أمني من البيشمركة لمراسلة "سبوتنيك" بالعراق أن القوات الاتحادية وصلت إلى مقربة من سواتر البيشمركة بمسافات متفاوتة، ما بين 2-3 كلم ومسافات أخرى أقل.





لافتا إلى أن القوات الاتحادية كلما تتقدم تطلق قنابل ضوئية في سماء كركوك وتتوقف ثم تتقدم مرة أخرى.





مفسرا ذلك بأنه التحرك بمثابة رسالة إلى البيشمركة لترك مواقعهم تحديدا قرب معسكرين وقاعدة كيوان في باجوان، و أبار نفط باي حسن في جنوب غرب كركوك.





وأكد المصدر على أنه لم تحدث أي مواجهة عسكرية بعد مرور ساعة من بدأ تحرك القوات الاتحادية.