رد فعل البيشمركة على هجوم القوات الاتحادية العراقية

قالت مصادر من قوات البيشمركة أن لديها أمر بإطلاق النار تجاه أي قوة ستعبر سواترها.

ونفى المصدر كل الأنباء التي تحدثت عن قيام البيشمركة بتسليم مواقعها للقوات الاتحادية.





ويتوقع أن تحصل اشتباكات بينها وبين القوات الاتحادية المتقدمة من ستة محاور نحو معسكر وقاعدة كيوان والمنشآت النفطية في كركوك شمالي.





ولم تحدث أي مواجهات بين البيشمركة والقوات الاتحادية حتى الآن.