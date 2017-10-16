ارتفاع عدد ضحايا هجومي العاصمة الصومالية إلى 276 قتيلًا

أعلن وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن عمر عثمان، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف العاصمة مقديشو، يوم السبت الماضي، إلى 276 قتيلًا ونحو 300 جريح.

وقال عثمان في تغريدة على "تويتر" إن حصيلة الضحايا بلغت 276 قتيلًا وقرابة 300 مصاب".





و انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات قرب منطقة "كيه 5" المزدحمة بالمؤسسات الحكومية والفنادق والمطاعم، ولم تعلن، حتى الآن، أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن تقارير تشير بأصبع الاتهام إلى حركة "الشباب" المتشددة التي تنشط في الصومال والتي ترتبط بتنظيم "القاعدة" الإرهابي منذ سنوات.