محافظ كركوك: سندافع عن مدينتنا ولن نبقى متفرجين

دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم، اليوم الاثنين، أهالي المحافظة إلى الدفاع عن مدينتهم.

© REUTERS/ اليابان تعلن رسميا موقفها من استفتاء كردستان العراق وقال كريم لعدد من وسائل إعلام خلال تجواله في المحافظة، "إننا سندافع عن مدينتنا". وفقاً لوكالة السومرية.





ودعا المحافظ أبناء المحافظة إلى "حمل السلاح والدفاع عن مدينتهم".





وأعلن التلفزيون الرسمي العراقي إن القوات العراقية سيطرت على "مناطق واسعة" في منطقة كركوك دون مواجهات، كما ذكرت مصادر إعلامية كردية أن القوات العراقية دخلت قاعدة "كي 1" بدون قتال.