رسالة حيدر العبادي لجنوده قبل معركة كركوك

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، القوات الامنية بحماية جميع المواطنين في كركوك .

وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل، أن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه القوات الأمنية بحماية جميع المواطنين بمختلف أطيافهم في كركوك".