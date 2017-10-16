أنباء عن هروب محافظ كركوك إلى أربيل

زعم القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري هروب محافظة كركوك المقال نجم الدين كريم نحو أربيل.

سبوتنيك- بغداد





وقال القيادي في تصريحات لوسائل إعلام عراقية إن نجم الدين كريم هرب مع ثلاثة من أفراد حمايته إلى أربيل فور علمه بتقدم القوات الاتحادية نحو كركوك.





ودعا محافظ كركوك نجم الدين كريم، اليوم أهالي المحافظة إلى الدفاع عن مدينتهم.





بينما أعلن التلفزيون الرسمي العراقي أن القوات العراقية سيطرت على "مناطق واسعة" في منطقة كركوك دون مواجهات، كما ذكرت مصادر إعلامية كردية أن القوات العراقية دخلت قاعدة "كي 1" بدون قتال.





كما وجه القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي أوامره إلى القوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء مدينة كركوك وقوات البيشمركة.





ويذكر أن مسؤولون عراقيون وأكراد أعلنوا أن القوات العراقية بدأت في التحرك عند منتصف الليل صوب حقول نفطية وقاعدة جوية مهمة تسيطر عليها القوات الكردية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.