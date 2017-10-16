البنتاغون يعلق على التصعيد بين القوات العراقية والبيشمركة

حث البنتاغون الأمريكي، القوات العراقية والكردية على "تجنب القيام بأعمال تصعيد جديدة".

وأكد في بيان له "أن هذه الأعمال تزعزع الاستقرار وتشتت الانتباه عن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي".





وقال البنتاغون إن "الولايات المتحدة ما زالت تدعم "العراق الموحد" وترى أن الحوار هو أفضل خيار لنزع فتيل التوترات".





وأشار البيان إلى أنه يجب التركيز على التهديد المشترك الذي يمثله تنظيم "داعش" الإرهابي" وتفادي تأجيج التوترات بين الشعب العراقي".