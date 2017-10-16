حقيقة مرض رئيس مجلس الوزراء المصري

© AFP 2017/ Khaled Desouki مصر تستضيف المؤتمر الدولي الأول للجودة نهاية الشهر الجاري ونفى الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية حول مرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وقال إنه تواصل مع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، وأكدت على أن رئيس مجلس الوزراء، ‏يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد.





وأضافت رئاسة مجلس الوزراء، أن إسماعيل يواصل جدول أعماله اليومي من مقر مكتبه، ما بين متابعته للمشروعات التنموية، و حضوره العديد من الاجتماعات واللقاءات، كما أن لديه مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات مدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تعديل.





وفي برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" قال مقدم البرنامج أن السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أكد في تصريحات خاصة لبرنامجه إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يتمتع بالصحة والعافية.