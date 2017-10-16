الخبراء الروس أبطلوا مفعول أكثر من ألف عبوة ناسفة في دمشق

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation الدفاع الروسية تنشر "فيديو" لعملية إزالة الألغام في دير الزور وقال قائد المجموعة للصحفيين إن: "نجد كل يوم أكثر من 1-15 عبوة ناسفة يدوية تم زرعهم من قبل العصابات المسلحة، خلال فترة العمل تم إبطال مفعول نحو ألف عبوة ناسفة يدوية، وبشكل عام كل هذه العبوات تؤذي المدنيين فقد زرعت في المباني والطرقات والأراضي الزراعية".





وأشار قائد المجموعة إلى أن روسيا هي الدولة الوحيد التي تساهم بحل هذه المشكلة.





وأعلن رئيس هيئة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، في 13 من الشهر الجاري، أن مهندسي الألغام الروس أزالوا الألغام عن 838 مبنى ونظفوا 87 كلم من الطرق في سوريا إضافة إلى 299 هكتارا و24 الف لغم.