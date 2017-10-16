أربيل ترسل تعزيزات عسكرية إلى كركوك

أفاد مصدر أمني كردي، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، بأن إقليم كردستان أرسل تعزيزات عسكرية إلى أربع مناطق في كركوك، شمال بغداد.

© Photo/ Raphael Daminov أنباء عن هروب محافظ كركوك إلى أربيل

وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أرسلت التعزيزات إلى مناطق تازة، وتل الورد، ومكتب خالد، وتوبزاوة، لسد مكان قوات البيمشركة المنسحبة من هذه المناطق أمام القوات الاتحادية التي دخلت المحافظة من جنوبها الغربي في الساعات الأولى من اليوم.

وأفاد المصدر أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، في مناطق قضاء الطوز خورماتو، شمال محافظة صلاح الدين، والمنطقة الصناعية، جنوب غربي كركوك.

كما أكد مصدر أن اشتباكات بين الحشد الشعبي والبيشمركة في قضاء مخمور الواقع بين الحويجة والشرقاط والموصل مركز نينوى، شمال البلاد.

وتتوقع المصادر العسكرية من البيشمركة، والقوات الاتحادية، باندلاع اشتباكات عارمة ودامية بينها في كركوك المتنازع عليها دستوريا بين حكومتي بغداد وأربيل.