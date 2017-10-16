أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، في تصريح إلى مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، وقوع ضحايا مدنيين إثر اشتباكات القوات الاتحادية والبيشمركة، في منطقة متنازع عليها، شمال بغداد.

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وأفاد البياتي بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة نتيجة الاشتباكات والقصف المدفعي والصواريخ بين القوات الاتحادية والبيشمركة، في قضاء الطوز خورماتو شمال محافظة صلاح الدين، شمال شرقي العراق.

وأكد البياتي أن العائلات المدنية تستغيث لإنقاذها من الاشتباكات والقصف، مشيرًا إلى سقوط 250 قذيفة هاون وصواريخ راجمات، باستخدام المدفعية الثقيلة، على الأحياء السكينة في القضاء، خلال الصدام المسلح بين القوات.

وذكر البياتي أن حالة ذعر وخوف بين المدنيين، مشيرًا إلى أن المنافذ الرئيسية للقضاء مغلقة من قبل القوات، ولا يمكن نقل الجرحى إلى خارج المدينة التي شهدت أيضا انقطاعا في الطاقة الكهربائية وخدمة الإنترنيت.

وكشفت مصادر أمنية لـ"سبوتنيك" أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، في مناطق قضاء الطوز خورماتو، شمال محافظة صلاح الدين، والمنطقة الصناعية، جنوب غربي كركوك.

كما كشف مصدر أمني عن اشتباكات بين الحشد الشعبي والبيشمركة في قضاء مخمور الواقع بين الحويجة والشرقاط والموصل مركز نينوى، شمال البلاد.