القوات الاتحادية تعلن السيطرة على عدد من المواقع في كركوك

وعددت القيادة المواقع والمناطق التي سيطرت عليها القوات الاتحادية في كركوك، وهي: معبر جسر خالد، وطريق الرياض — مكتب خالد.
والسيطرة على معبر مريم بيك والسيطرة على طريق الرشاد — مريم بيك باتجاه فلكة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.
والسيطرة على الحي الصناعي وتركلان وناحية يايجي.
وأيضا السيطرة على منشآة غاز الشمال، ومركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك، ومصفى بجانب منشاة الغاز.
وأكدت قيادة العمليات، أن القطعات مستمرة بالتقدم لاستعادة الأمن في كركوك.
وشهدت كركوك شمالي بغداد، تقدما ً للقوات الاتحادية، في الساعات الأولى من اليوم، لاستعادة أمنها من سيطرة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان.
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