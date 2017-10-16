البيشمركة تنسحب من قضاء داقوق جنوبي كركوك بالكامل

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، بانسحاب قوات البيشمركة من قضاء كامل في جنوب كركوك، شمال بغداد.

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye القوات الاتحادية تعلن السيطرة على عدد من المواقع في كركوك

وحسب المصدر، إن قوات البيشمركة انسحبت من محور قضاء داقوق، الذي يبعد 40 كم إلى الجنوب من كركوك وعلى الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد، وخرجت على شكل أرتال.

كما أعلنت خلية الإعلام الحربي أن القوات تمكنت خلال عملية فرض الأمن في كركوك استعادة السيطرة على عدد من المواقع الهامة، من بينها قاعدة "كي 1" العسكرية وحقول نفط.

وأوضحت أن المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها هي قاعدة "كي 1" العسكرية ومشروع ري كركوك وآبار نفط الدبس وحقول نفط بابا كركر وحقول نفط باي حسن.