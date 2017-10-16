اندلاع اشتباكات بين الحشد الشعبي والبيشمركة جنوب غربي كركوك

أفادت مراسلة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر أمني كردي، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الحشد الشعبي والقوات الكردية، في منطقتين جنوب غربي كركوك، شمال بغداد.

وحسب المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، فإن اشتباكات عنيفة تطورت إلى استخدام الأسلحة الثقيلة بين قوات الحشد الشعبي، وهيزي بشتواني 1 الكردية وهي قوات إسناد للبيشمركة، في منطقتي "ملا عبد الله، وتل الورد" جنوب غربي كركوك.

© Sputnik. Hikmet Durgun البيشمركة تنسحب من قضاء داقوق جنوبي كركوك بالكامل

وفي الساعة الثالثة من صباح اليوم الاثنين حسب التوقيت المحلي لبغداد، اندلعت اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة، في قضاء الطوز خورماتو، شمالي محافظة صلاح الدين، والمنطقة الصناعية في كركوك، شمالي البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة ستة مدنيين في حصيلة أولية.

وتشهد كركوك نزاعا دستوريا حول تبعيتها بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، وزادت حدة التوتر الشهر الماضي بعد إجراء الإقليم استفتاء حول الاستقلال، وجاءت نتيجته تصويت نحو 93% من السكان لصالح الانفصال، وهو ما رفضته بغداد.

وترفض حكومة بغداد الدخول في حوار مع الإقليم قبل إلغاء نتائج استفتاء الانفصال، وهو الشرط الذي ترفضه إدارة الإقليم وتتمسك به مع الموافقة على إجراء حوار غير مشروط.