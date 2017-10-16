القوات الاتحادية تسيطر على قضاء طوز خورماتو مع انسحاب البيشمركة

ومنذ الثالثة فجرا وحتى الصباح، شهد قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه دستوريا بين بغداد وإقليم كردستان، في شمال محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة، اشتباكات بين القوات الاتحادية والحشد الشعبي، والبيشمركة التابعة للإقليم.
وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، في تصريح إلى مراسلتنا، اليوم، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر اشتباكات القوات الاتحادية والبيشمركة، في قضاء الطوز خورماتو.
وأشار البياتي إلى سقوط 250 قذيفة هاون وصواريخ راجمات، باستخدام المدفعية الثقيلة، على الأحياء السكينة في القضاء، خلال الصدام المسلح بين القوات.
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