القوات الاتحادية تسيطر على قضاء طوز خورماتو مع انسحاب البيشمركة

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلاً عن مصدر أمني كردي، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بسيطرة القوات الاتحادية على قضاء طوز خورماتو، مع انسحاب قوات البيشمركة منه بالكامل، في شمال شرق البلاد.

ومنذ الثالثة فجرا وحتى الصباح، شهد قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه دستوريا بين بغداد وإقليم كردستان، في شمال محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة، اشتباكات بين القوات الاتحادية والحشد الشعبي، والبيشمركة التابعة للإقليم.

© Sputnik. Hikmet Durgun البيشمركة تنسحب من قضاء داقوق جنوبي كركوك بالكامل

وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، في تصريح إلى مراسلتنا، اليوم، مقتل مدنيين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح إثر اشتباكات القوات الاتحادية والبيشمركة، في قضاء الطوز خورماتو.

وأشار البياتي إلى سقوط 250 قذيفة هاون وصواريخ راجمات، باستخدام المدفعية الثقيلة، على الأحياء السكينة في القضاء، خلال الصدام المسلح بين القوات.