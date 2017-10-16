القوات العراقية تنتشر في قاعدة "كي وان" بالكامل جنوب غرب كركوك

أكدت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن خلية الإعلام الحربي، اليوم الاثنين، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، أكملت انتشارها في قاعدة عسكرية هامة جنوب غرب كركوك، شمال البلاد.

وقالت الخلية في بيان تلقينا نسخة منه، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، أكملت إعادة الانتشار في قاعدة كي وان، قرب منطقة باجوان جنوب غربي محافظة كركوك، شمال بغداد، بشكل كامل.

© AFP 2017/ Yasin Akgul القوات الاتحادية تسيطر على قضاء طوز خورماتو مع انسحاب البيشمركة

وأفادت مراسلتنا، قبل قليل، نقلاً عن مصدر أمني كردي، بسيطرة القوات الاتحادية على قضاء طوز خورماتو، مع انسحاب قوات البيشمركة منه بالكامل، في شمال شرق البلاد.

ومنذ الثالثة فجرا وحتى الصباح، شهد قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه دستوريا بين بغداد وإقليم كردستان، في شمال محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة، اشتباكات بين القوات الاتحادية والحشد الشعبي، والبيشمركة التابعة للإقليم.