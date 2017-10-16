القوات العراقية تنتشر في قاعدة "كي وان" بالكامل جنوب غرب كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقينا نسخة منه، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، أكملت إعادة الانتشار في قاعدة كي وان، قرب منطقة باجوان جنوب غربي محافظة كركوك، شمال بغداد، بشكل كامل.
وأفادت مراسلتنا، قبل قليل، نقلاً عن مصدر أمني كردي، بسيطرة القوات الاتحادية على قضاء طوز خورماتو، مع انسحاب قوات البيشمركة منه بالكامل، في شمال شرق البلاد.
ومنذ الثالثة فجرا وحتى الصباح، شهد قضاء طوز خورماتو المتنازع عليه دستوريا بين بغداد وإقليم كردستان، في شمال محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة، اشتباكات بين القوات الاتحادية والحشد الشعبي، والبيشمركة التابعة للإقليم.
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