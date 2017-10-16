القوات العراقية تسيطر على مقر شركة نفط الشمال الرئيسي في كركوك

قال مسؤولون نفطيون، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن القوات العراقية سيطرت على مقر شركة نفط الشمال، شمال غربي كركوك.

وقالت خلية الإعلام الرسمية: إن القوات العراقية سيطرت على منشأة غاز الشمال النفطية، وعدة مواقع استراتيجية أخرى ضمن عملياتها في محافظة كركوك شمالي البلاد، أبرزها ناحية ليلان في كركوك وحقول بابا كركر ونفط الشمال ومركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وكانت القوات العراقية أعلنت، في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، أنها سيطرت على القاعدة العسكرية "كي وان" الأكبر قرب مدينة كركوك، في أحدث تطور بالنزاع بين بغداد وأربيل بشأن المدينة الغنية بالنفط.