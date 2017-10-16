تسجيل
11:37 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    صورة أرشيفية لسوق الحميدية في دمشق، سوريا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2010

    الحرب تغير العادات وتغيب اللحوم على الموائد السورية

    © AP Photo/ Hussein Malla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 69 0 0

    "والله يا خالتي ما ضل شيء اسمو رخص، كلو عم يرتفع، الأكل، والحطب، والمازوت، واللحم. آه، اللحم من زمان نسيناه وما عاد نشوفه من العيد للعيد" بهذه الكلمات بدأت أم عبد الله حديثها الطويل عن تغير عادات الطعام في أسرتها السورية نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

    صقيع الشتاء في المدارس السورية
    © Sputnik.
    عشرات آلاف المعلمين السوريين استقالوا لهذا السبب
    الغلاء الفاحش…
    وصل سعر كيلو اللحم إلى ما بين 10 و15 دولارا، أي يعادل ما بين 6000 إلى 8000 آلاف ليرة سورية يشكل 15 في المئة من راتب الموظف الحكومي،

    ما اضطر الكثيرين إلى اللجوء إلى خيارات بديلة كاللحوم المثلجة المستوردة، المجهولة المصدر والسيئة النوع والكريهة الرائحة، والمعلب منها (المرتديلا).

    أجبر الغلاء الناس على تغيير تقاليد الطعام التي تعارفوا عليها، وأسهم في اندثار الكثير من العادات الاجتماعية، كمآدب الأعراس والوفيات والولائم الجماعية التي كانت تقام في الأرياف والمدن في المناسبات الشخصية والعامة.

    الحرب تغير العادات..

    أم عبد الله (62سنة)، من محافظة حلب المشهورة بأنواع عديدة من الطبخات السورية، اعتادت على اجتماع الأبناء والبنات كل يوم جمعة في منزلها، وكان هذا اليوم يعد يوم الطعام بمختلف أنواعه.

    أما الآن فتقول: "كل شيء تغير، ما عاد نجتمع متل قبل، وما عاد أطبخ متل قبل، وبدلنا اللحوم السورية الحمرة بلحوم مثلجة طعمتها غريبة، من كم يوم عملت محشي بلحمة الدجاج لأنها أرخص،

    قبل الحرب كان بيتنا عامر بالضيوف، ما بيمر أسبوع بدون ما نعمل عزيمة كبيرة، الآن هذا الشيء أصبح مستحيل فالعائلات السورية أصبح لديها أولويات من حيث مصاريفها فالكثير فقدوا منازلهم وتهجروا لمناطق أمنة فالراتب لا يكفي ما بين أجار منزل ومصاريف أكل

    وشرب وكهرباء وماء.

    وضع البلد..

    اعتاد السوريين بشكل عام، وأهالي الأرياف خصوصاً، على اجتماع أهل القرية في المناسبات، ولا سيما في الأعراس والمآتم التي لا تمر إلا وتطبخ فيها "المناسف".

    أما الآن فقد اختفت هذه العادات بسبب غلاء اللحوم وحالة الحرب، ومن يصر على أن يحافظ عليها استبدل بلحم الخراف لحم الدجاج المجمد والمستورد، بكميات قليلة جداً، مع تضييق دائرة المدعوين.

    السبب الأبرز لارتفاع أسعار اللحوم هو انخفاض الليرة السورية أمام الدولار، ومما أسهم في ارتفاع أسعار اللحوم خصوصاً سماح وزارة الاقتصاد في حكومة بتصدير الأغنام والماعز إلى الدول المجاورة، بهدف إرضاء التجار والمتنفذين المساندين له في حربه ضد

    السوريين ليكونوا المستفيد الأكبر من فارق السعر.

    سوريا
    © REUTERS/ ALAA AL-FAQIR
    300 طبيب نفسي سوري في السعودية وفرنسا...4 بالمئة من السوريين مصابون بأمراض نفسية

    ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد الإنتاج من علف ووقود، بالإضافة إلى انتشار تهريب المواشي إلى الدول المجاورة، وانعدام الرقابة في المناطق الواقعة تحت سيطرت العصابات الإرهابية المسلحة المناطق الخارجة عن السيطرة.

    يستورد التجار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة لحوماً لا تخضع للرقابة أو للفحص الصحيح، ولا يلتزمون بطرق صحية للنقل والعرض.

    إذ يتم نقل اللحوم بشاحنات مكشوفة (قاطرات) تنتظر التفتيش على المعابر والحواجز لساعات طويلة وربما لأكثر من يوم، وهي عرضة للشمس خلال أيام الصيف، وتخزن في المستودعات لأيام أحياناً، قبل أن تنقل إلى محال البيع حيث تعرض على صناديق خشبية أو

    كرتونية، مكشوفة لأشعة الشمس وغبار السيارات، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء التي يتم استجرارها من محركات الديزل أو «الأمبيرات» غير المستقرة.

    مصطفى الآغا (50 عاماً)، لحام من ريف دمشق، قال: "قبل الحرب كنت أذبح كل يوم بين 8 و10 روس خراف، أما اليوم كل 4 أيام بذبح راس واحد، معظم الناس غير قادرة على شراء اللحوم لذلك قامت باستبدالها باللحوم المجمدة المستوردة فهي بربع قيمة للحوم

    الطازجة، وبعض العائلات أصبحت تفضل لحم الدجاج خلال الفترة الراهنة نتيجة انخفاض أسعارها حالياً".

    انظر أيضا:

    منح دراسية للطلبة السوريين في الجامعات المصرية
    حملات تحريض ضد النازحين السوريين في لبنان
    لبنان يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين ستكون "طوعية"
    الكلمات الدلالية:
    أسواق, اللحوم, أسعار, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة خلال النزول على الحبل في ولاية ماساشوستس
    أعجوبة الخريف حول العالم
    قناة CNN: الروس تدخلوا في الانخبات عبر لعبة بوكيمون غو
    قناة CNN: الروس تدخلوا في الانتخابات عبر لعبة "بوكيمون غو"
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك