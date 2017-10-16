بيان للجيش العراقي: القوات الأمنية تسيطر على مطار كركوك

أعلنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، أنها استعادة السيطرة على مطار كركوك العسكري من أيدي القوات الكردية، بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي للقوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الحربي، في بيان لها، إن "قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تفرض الأمن على مطار كركوك (قاعدة الحرية)".

وكانت القوات العراقية سيطرت على مقر شركة نفط الشمال، شمال غربي كركوك.

وقالت خلية الإعلام الرسمية، في وقت سابق، إن القوات العراقية سيطرت على منشأة غاز الشمال النفطية، وعدة مواقع استراتيجية أخرى ضمن عملياتها في محافظة كركوك شمالي البلاد، أبرزها ناحية ليلان في كركوك وحقول بابا كركر ونفط الشمال ومركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك".

كما سيطرت القوات العراقية على القاعدة العسكرية "كي وان" الأكبر قرب مدينة كركوك، في أحدث تطور بالنزاع بين بغداد وأربيل بشأن المدينة الغنية بالنفط.