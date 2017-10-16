بيان للجيش العراقي: القوات الأمنية تسيطر على مطار كركوك

وكانت القوات العراقية سيطرت على مقر شركة نفط الشمال، شمال غربي كركوك.
وقالت خلية الإعلام الرسمية، في وقت سابق، إن القوات العراقية سيطرت على منشأة غاز الشمال النفطية، وعدة مواقع استراتيجية أخرى ضمن عملياتها في محافظة كركوك شمالي البلاد، أبرزها ناحية ليلان في كركوك وحقول بابا كركر ونفط الشمال ومركز الشرطة، ومحطة توليد كهرباء كركوك".
كما سيطرت القوات العراقية على القاعدة العسكرية "كي وان" الأكبر قرب مدينة كركوك، في أحدث تطور بالنزاع بين بغداد وأربيل بشأن المدينة الغنية بالنفط.
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