العبادي: لم نقم إلا بواجبنا الدستوري لبسط السلطة الاتحادية في كركوك

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، قوات البيشمركة إلى العمل تحت إمرة القوات العراقية، مؤكداً أن القوات العراقية التي تتقدم داخل محافظة كركوك تنفذ واجبها الدستوري بفرض سلطة الحكومة الاتحادية في المدينة.

© AP Photo/ Emad Matti بيان للجيش العراقي: القوات الأمنية تسيطر على مطار كركوك

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي: " لم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة التي نريدها أن تبقى مدينة تعايش سلمي لكل العراقيين بمختلف أطيافهم".

وأضاف البيان: "ندعو قوات البيشمركة إلى أداء واجبها تحت القيادة الاتحادية باعتبارها جزءا من القوات العراقية المسلحة".