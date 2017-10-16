أنقرة: مستعدون للتعاون مع بغداد لإنهاء حزب العمل الكردستاني في العراق

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن تركيا مستعدة للتعاون بالكامل مع الحكومة المركزية العراقية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH مصر تطالب بغداد وأربيل بضبط النفس وعدم الانجراف إلى المواجهات

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا، اليوم الاثنين، قوات البيشمركة إلى العمل تحت إمرة القوات العراقية، مؤكداً أن القوات العراقية التي تتقدم داخل محافظة كركوك تنفذ واجبها الدستوري بفرض سلطة الحكومة الاتحادية في المدينة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن أنقرة ستساند بغداد في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد بعد استعادة القوات العراقية للعديد من المواقع قرب كركوك من مقاتلين أكراد بعد أن أجرى الأكراد في شمال العراق استفتاء الشهر الماضي على الاستقلال، وذلك وفقا لرويترز.