"داعش" يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ من سيناء على مجمع أشكول في إسرائيل

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، مسؤوليته عن إطلاق صاروخين على إسرائيل، انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية، أمس الأحد.

© AP Photo/ File الجيش المصري يعلن مقتل 6 جنود و24 "إرهابيا" في اشتباكات شمال سيناء

وقال التنظيم الإرهابي، في بيان نشر على الإنترنت، ونقلته وكالة "رويترز"، إن ولاية سيناء أطلقت صاروخين من طراز (غراد) على مدينة أشكول في جنوب إسرائيل، أمس الأحد.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، مساء أمس الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، بأن صافرات الإنذار أطلقت في المجلس الإقليمي "أشكول" جنوبي إسرائيل، قرب الحدود مع قطاع غزة، بعد رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شبه جزيرة سيناء.

#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة #سيناء باتجاه المجلس الإقليمي #أشكول — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2017

يأتي هذا بعد بيان للجيش المصري أكد فيه أن 24 "إرهابيا" وستة جنود قتلوا، مساء الأحد، في اشتباكات بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن تمشيط المنطقة لا يزال مستمرا.