"داعش" يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ من سيناء على مجمع أشكول في إسرائيل

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد، مساء أمس الأحد 15 أكتوبر/تشرين الأول، بأن صافرات الإنذار أطلقت في المجلس الإقليمي "أشكول" جنوبي إسرائيل، قرب الحدود مع قطاع غزة، بعد رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شبه جزيرة سيناء.
#عاجل قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة #سيناء باتجاه المجلس الإقليمي #أشكول— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 15, 2017
يأتي هذا بعد بيان للجيش المصري أكد فيه أن 24 "إرهابيا" وستة جنود قتلوا، مساء الأحد، في اشتباكات بمحافظة شمال سيناء، مشيرا إلى أن تمشيط المنطقة لا يزال مستمرا.
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