مقتل 3 من الشرطة المصرية في هجوم على فرع البنك الأهلي وسط سيناء

© AP Photo/ Ariel Schalit "داعش" يعلن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ من سيناء على مجمع أشكول في إسرائيل

وقال المصدر الأمني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن عدداً من العناصر الإرهابية قاموا بالهجوم على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء، وزرعوا 5 عبوات ناسفة بمحيط الفرع، مشيراً إلى أن الخدمات الأمنية المعنية لتأمين البنك تعاملت معهم، مما أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بين صفوف العناصر الإرهابية.

وأضاف المصدر الأمني، أن رجال المفرقعات يقومون حاليا بالتعامل مع العبوات الناسفة الخمس وإبطال مفعولها، وتمشيط محيط المنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.