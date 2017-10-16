إسرائيل أبلغت روسيا بالضربة الجوية على موقع سوري قبل تنفيذها

أعلنت القيادة العسكرية الإسرائيلية أن القوات الجوية الإسرائيلية أرسلت للجانب الروسي بلاغا ومعلومات عن استعدادها لاستهداف بطريات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري.

© AFP 2017/ THOMAS COEX مقاتلات إسرائيلية تقصف بطارية للدفاعات الجوية السورية شرق دمشق

وكانت الغارة الإسرائيلية قد استهدفت بطارية صاروخية تابعة للدفاعات الجوية السورية. وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الرد الإسرائيلي جاء على خلفية قيام البطارية السورية بإطلاق صاروخ أرض جو على مقاتلة إسرائيلية كانت تقوم بمهمة استطلاعية في المجال الجوي اللبناني.

وقال الضابط الإسرائيلي: "لقد تم إخطار الروس بالضربة بوقت قليل قبل تنفيذها".