القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك

تمكنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، من السيطرة على مبنى محافظة كركوك.

وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، إن "القوات الأمنية العراقية دخلت اليوم الاثنين مبنى محافظة كركوك"، لافتا إلى أن "المحافظ بالوكالة راكان الجبوري كان موجودا بالمبنى لاستقبال القوات"، وذلك وفقا للسومرية نيوز.

وكشف أوغلو، عن حدوث مواجهات بمنطقة رحيم اوه بين بيشمركة الاتحاد الوطني وبيشمركة الديمقراطي الكردستاني قرب منطقة شورش".

وتابع: "سنعمل على فصل قضاء طوز خورماتو إداريا عن كركوك ونقدم طلبا لضمها إلى بغداد"، مشيراً إلى أن "مركز كركوك تحرر بالكامل وبيشمركة مسعود تتقهقر"، على حد قوله.