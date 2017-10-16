العبادي يأمر برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها

أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في بغداد، عليه، اليوم الإثنين، برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها دستوريا ً مع إقليم كردستان.

© REUTERS/ STRINGER القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك

وبث المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ساعات قليلة من إعلان القوات الاتحادية سيطرتها محافظة كركوك المتنازع عليها مع إقليم كردستان وفق المادة 140 من الدستور.

جدير بالذكر أن القوات العراقية، تمكنت اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، من السيطرة على مبنى محافظة كركوك.

وقال مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، إن "القوات الأمنية العراقية دخلت اليوم الاثنين مبنى محافظة كركوك"، لافتا إلى أن "المحافظ بالوكالة راكان الجبوري كان موجودا بالمبنى لاستقبال القوات"، وذلك وفقا للسومرية نيوز.

وكشف أوغلو، عن حدوث مواجهات بمنطقة رحيم اوه بين بيشمركة الاتحاد الوطني وبيشمركة الديمقراطي الكردستاني قرب منطقة شورش".